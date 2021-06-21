疫情趨緩 亞東醫院擬7月恢復周六門診

新北市連2日確診數不到50例，比1個月前動輒百例趨緩不少，亞東醫院也宣布，7月將恢復周六看診，提供民眾日常醫療需求，至於會恢復哪些科還在討論中。

亞東醫院表示，為維持完整防疫政策，有進入醫院需求都須快篩，讓有需求的民眾可以安心就診。

針對院內環境消毒，陸軍第六軍團33化學兵今早也到亞東加護病房與戶外急診清消，亞東指出，自10日起病房收治人數減少，康復出院人數增加，為提供民眾日常醫療需求，院方也擬定7月要恢復周六門診，要恢復的專科還在討論中。

至於新北其他醫院，包括衛福部立台北醫院、台北慈濟醫院、永和耕莘醫院、淡水馬偕醫院以及三峽恩主公醫院，有關院內門診恢復還未有新規畫，皆表示會依照中央流行疫情指揮中心規定辦理。至於輔大醫院則門診正常，只有暫停兼任醫師的門診，目的是避免兼任醫師在不同醫院之間來回增加風險。

新北衛生局表示，對於轄內醫院停、看診，市府沒有嚴厲規範，有醫院因為三級警戒停掉周六門診，市府會尊重醫院各自做法，有部分醫院周六也沒有停診，只是降載。