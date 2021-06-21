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疫情中療癒人心 石門農家線上分享金黃稻浪

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門的出磺口農場拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，療癒人心。 圖／紅樹林有線電視提供
石門的出磺口農場拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，療癒人心。 圖／紅樹林有線電視提供

石門的出磺口農場的越光米，熟成期短，整片轉黃熟成可以收割，卻也因為疫情的關係，農場體驗活動取消，收割面臨必須推遲延後，不過農場主人陳國志也趁此拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，讓民眾就算在家，也可以欣賞到稻浪美景，療癒人心。

出磺口農場陳國志表示，疫情影響各行各業，現在農場裡三月時種下的越光米已經熟成到可以收割，不過卻因為疫情的關係，農場體驗活動取消，收割也面臨必須推遲延後，近來也拍下隨風搖曳的金黃稻浪分享上網供民眾欣賞，讓民眾就算在家，也可以欣賞到稻浪美景。

率先熟成的越光米，是來自日本的品種，熟成天數從種下開始只需90到100天，相較台灣米的熟成天數必須要120天以上，一起種下的越光米現在正好黃澄澄，農場主人紀錄下熟成時刻，分享給線上堅守防疫無法出門的民眾。

出磺口農場陳國志說，隨風而擺盪的黃金稻浪陣陣，線上欣賞彷彿身歷其境，可以感受到微風吹拂、稻香撲鼻，期待透過欣賞美麗的金黃稻浪能夠療癒人心，齊心抗疫更有力量，讓疫情趕快過去，盡快恢復以往的活動與生計。

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