談防疫經費 柯文哲：反對國難財、災害二備金花完再追加

台北市長柯文哲今赴議會報告台北市政府110年度第一次追加減預算案。柯文哲也提到台北市目前因應新冠疫情，預算支用狀況，柯文哲說，目前北市府因為新冠疫情已經花費5.98億元，目前北市府的災害準備金還有4.69億、還有企業捐款、二備金還有4.91億元，但接下來疫苗免費打，預估北市府要花4億元。柯文哲說，他反對發國難財，北市府會等災害準備金、企業捐款、二備金都使用完，如果不夠，才會追加預算，北市府會節省使用。

柯文哲今天赴議會報告北市府第一次追加減預算案，柯文哲也說明北市府目前二備金及災害準備金的使用狀況，柯文哲說，北市府今年二備金編列7.4億元，已經使用2.49億元；災害準備金17.5億元，截至6月18日已動支12.81億元。

柯說，他不贊成發國難財，目前新冠已花5.98億元，他不贊成現在就跟議會追加一堆預算，所以會等花完災準金、二備金、企業捐款之後，真的不夠才會跟議會講，至於台北市宣布民眾打疫苗不用錢，所以北市府預計要準備四億元預算。

國民黨北市議員王鴻薇在柯文哲報告前也提案，因新冠疫情，截至昨日6月20日全台已有529人死亡，其中也有許多台北市民，議員提案，市長柯文哲報告前，北市議會應針對這次疫情確診死亡者默哀。

議長陳錦祥同意提案，台北市議會今天第13屆第5次定期大會第8次會議，市長柯文哲報告前，所有出席的市府同仁、北市議員都起立，為這次新冠確診死亡者，默哀一分鐘。

柯文哲今赴議會報告北市110年度第一次追加減預算，柯文哲也提到，目前北市府持有的富邦股權為13.11％，不過過去幾年，富邦一直增資，北市府都沒有去追，股權最高曾到14%，但很麻煩的是，北市府編預算需要時間，台北市政府玩不過私人公司，北市府完全沒有時間的主動性。但北市府在這次富邦的日盛增加，他認為，台北市股權不宜一直被稀釋掉。

柯說，所以為了不讓台北市的股權被稀釋掉，總有一天台北市政府的股權被稀釋，富邦會丟掉，有一天，台北市政府完全沒有辦法控制，要編列預算，沒有激動性對付他，所以企業要增資，北市府應該要追，北市財政局擬追加40億元。

台北市政府110年度總預算歲入准列1646.32億元，歲出准列1727.7億元，這次包括追加北市老人健保費補助6.35億元、補助輕度身心障礙者健保費之4分之1追加0.08億元；還有北市府參與認購富邦金控現金增資發行新股案追加40億元等。