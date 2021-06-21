快訊

「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「硬起來」允諾開放鄰長打疫苗 北市：明天統計數量

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市市長柯文哲今（21日）赴議會報告第一次追加減預算案。記者余承翰／攝影
台北市市長柯文哲今（21日）赴議會報告第一次追加減預算案。記者余承翰／攝影

北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，市議員陳重文爭取鄰長接種疫苗權利，陳表示，市府連發放長者接種疫苗通知單，都是請鄰里長協助，「要是鄰長確診了就怪你」。柯文哲則表示，全國應該有一致標準，根本是中央不負責任，待明天長者預約結束後，整理還剩下多少來安排鄰長接種。

台中市盧秀燕開六都第一槍，宣布台中市1.3萬名鄰長也能接種疫苗，陳重文表示，台中已經宣布幫鄰長打疫苗，但是台中確診人數大約200人，台中市長都能「硬起來」，反觀台北市確診人數約4000人，連發放長者接種疫苗通知單，都是請里長、鄰長協助。

柯文哲坦言，有考慮，就是很為難，每個縣市都不一樣，反而製造大家困擾。 台北市副市長蔡炳坤進一步說明，已經準備幫鄰長接種，要等周二、周五和中央開晨會做出確認。

陳重文表示，北市的老人人口數之多，列全台灣第二多，「要是鄰長確診了就怪你」。現在北市說要向中央確認，若是中央反對呢？能否向台中市一樣「硬起來」？

蔡炳坤鬆口表示，會打啦！柯文哲則表示，全國應該有一致標準，根本是中央不負責任，待明天長者預約結束後，整理還剩下多少來安排鄰長接種。

疫苗 北市 柯文哲 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

禾馨公開對話紀錄 黃世傑怒斥：感覺高嘉瑜得寸進尺

北市議員舉布條哀悼76亡魂 直呼：萬華人好欺負？

影／防疫難處理優先打疫苗 柯文哲：遊民人不多也列入

北農45人確診卻不休市？柯文哲：不需做預防性動作

相關新聞

新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

新北市長侯友宜今早再度前往交控中心視察，發現今天0時到8時交通量統計，雖較6月15日減少31%，但周六、周日國五與前一周...

茶葉變料理 他周周送愛給醫護

延續家族百年歷史，新北市汐止區茶業青農蔡旭志，將台茶12號結合餐點推出特色茶葉料理，屢屢獲獎。新冠肺炎疫情爆發期間，他見...

疫情趨緩 亞東醫院擬7月恢復周六門診

新北市連2日確診數不到50例，比1個月前動輒百例趨緩不少，亞東醫院也宣布，7月將恢復周六看診，提供民眾日常醫療需求，至於...

談防疫經費 柯文哲：反對國難財、災害二備金花完再追加

台北市長柯文哲今赴議會報告台北市政府110年度第一次追加減預算案。柯文哲也提到台北市目前因應新冠疫情，預算支用狀況，柯文...

「硬起來」允諾開放鄰長打疫苗 北市：明天統計數量

台北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，市議員陳重文爭取鄰長接種疫苗權利，陳表示，市府連發放長者接種疫苗通知單，...

北市議員舉布條哀悼76亡魂 直呼：萬華人好欺負？

台北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，針對疫情熱區萬華總共死亡76位市民，市議員應曉薇自製哀悼亡魂的布條，並表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。