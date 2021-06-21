「硬起來」允諾開放鄰長打疫苗 北市：明天統計數量

台北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，市議員陳重文爭取鄰長接種疫苗權利，陳表示，市府連發放長者接種疫苗通知單，都是請鄰里長協助，「要是鄰長確診了就怪你」。柯文哲則表示，全國應該有一致標準，根本是中央不負責任，待明天長者預約結束後，整理還剩下多少來安排鄰長接種。

台中市長盧秀燕開六都第一槍，宣布台中市1.3萬名鄰長也能接種疫苗，陳重文表示，台中已經宣布幫鄰長打疫苗，但是台中確診人數大約200人，台中市長都能「硬起來」，反觀台北市確診人數約4000人，連發放長者接種疫苗通知單，都是請里長、鄰長協助。

柯文哲坦言，有考慮，就是很為難，每個縣市都不一樣，反而製造大家困擾。 台北市副市長蔡炳坤進一步說明，已經準備幫鄰長接種，要等周二、周五和中央開晨會做出確認。

陳重文表示，北市的老人人口數之多，列全台灣第二多，「要是鄰長確診了就怪你」。現在北市說要向中央確認，若是中央反對呢？能否向台中市一樣「硬起來」？

蔡炳坤鬆口表示，會打啦！柯文哲則表示，全國應該有一致標準，根本是中央不負責任，待明天長者預約結束後，整理還剩下多少來安排鄰長接種。