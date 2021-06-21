北市議員舉布條哀悼76亡魂 直呼：萬華人好欺負？

台北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，針對疫情熱區萬華總共死亡76位市民，市議員應曉薇自製哀悼亡魂的布條，並表示，要跟中央抗議，「萬華不是破口，萬華加油」。

稍早柯文哲，被議員吳志剛、闕枚莎問及台灣這波疫情的破口是什麼？柯文哲說，「3＋11是最大破口」。

應曉薇表示，萬華此次災情嚴重，但是前往萬華消毒的人力，只有四位，是相當了不起的幕後英雄，市府應該加強人力體恤工作人員。

應曉薇激動表示，市長剛剛講的很好，3＋11就是破口，立法院要做專案報告調查，根本是左手交右手報告、小偷叫賊報告會有答案嗎？

應曉薇說，截至今天為止，萬華地區總共死亡76位市民，「76位市民，都是市長的孩子。」因此她今天特別帶了哀悼亡魂的布條，要跟中央抗議，也要向市長陳情，幫市民討回公道。

應曉薇邀請柯文哲和3位副市長舉哀悼布條，應說，什麼叫做甩鍋，萬華人好欺負？高呼「萬華不是破口，萬華加油」。

市議員陳重文也問柯文哲，網友說要罷免立委林昶佐，林昶佐有失言嗎？柯文哲重申，萬華是受害者，不是破口。