快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北75歲長者疫苗將開打 侯友宜：明天公布細節

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，明天將公布75歲以上長者施打疫苗的細節。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，明天將公布75歲以上長者施打疫苗的細節。圖／擷至侯友宜臉書

新北市長者施打率下降，市長侯友宜今日下午受訪時表示，近日AZ疫苗接種率確實有下滑趨勢，所以市府已決定向下施打，明天會公布75歲以上施打細節，包括預約、登記時程。

侯友宜表示，新北市莫德納目前都依照中央規定，只能施打1到3類，其他都是施打AZ疫苗，而這幾天施打率開始下降，所以他們決定往下施打，開放到75歲以上。

侯友宜說，明天將會詳細說明75歲以上長者施打疫苗的細節，包括在什麼時間可以開始預約、登記，通通都會公布。

外界也好奇，新進來的莫德納疫苗什麼時候會到新北?另外，各地似乎都發生有民眾搶打莫德納的現象，衛福部長陳時中也可能會與地方討論如何便民，讓民眾選擇自己想打的疫苗。

侯友宜回應，中央目前沒有指示，說明莫德納什麼時候會到新北，他們現在也還在等待。

侯友宜說，針對疫苗施打，他們都依照中央指示，像之前就依照政府規畫從85歲打下來，只要按部就班，朝這個方向做，就不會亂。

新冠疫苗 新北 侯友宜 AZ疫苗 莫德納疫苗

延伸閱讀

中央規劃628逐步解封 侯友宜：不覺得新北有解封條件

北農爆發疫情 侯友宜：新北果菜公司二度全面快篩

新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

侯友宜憂交通量大增「拜託忍耐」 交通部、高鐵回應了

相關新聞

新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

新北市長侯友宜今早再度前往交控中心視察，發現今天0時到8時交通量統計，雖較6月15日減少31%，但周六、周日國五與前一周...

茶葉變料理 他周周送愛給醫護

延續家族百年歷史，新北市汐止區茶業青農蔡旭志，將台茶12號結合餐點推出特色茶葉料理，屢屢獲獎。新冠肺炎疫情爆發期間，他見...

北市議員舉布條哀悼76亡魂 直呼：萬華人好欺負？

台北市市長柯文哲今赴議會報告第一次追加減預算案，針對疫情熱區萬華總共死亡76位市民，市議員應曉薇自製哀悼亡魂的布條，並表...

新北75歲長者疫苗將開打 侯友宜：明天公布細節

新北市長者施打率下降，市長侯友宜今日下午受訪時表示，近日AZ疫苗接種率確實有下滑趨勢，所以市府已決定向下施打，明天會公布...

台積電捐零接觸行動篩檢站 北市聯醫和平院區測試掛牌

台積電慈善基金會協助設置的8座零接觸採檢站，每站造價約400萬元，設備包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC紫外線殺菌...

體恤防疫同仁辛勞 新北藍綠議員捐物資打氣

新北市至今確診人數破6千人，雖然半數已解除隔離，對市內醫療量能仍是不小負擔，藍綠議員不約而同今日都為防疫同仁捐贈物資，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。