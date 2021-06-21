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新北75歲長者疫苗將開打 侯友宜：明天公布細節
新北市長者施打率下降，市長侯友宜今日下午受訪時表示，近日AZ疫苗接種率確實有下滑趨勢，所以市府已決定向下施打，明天會公布75歲以上施打細節，包括預約、登記時程。
侯友宜表示，新北市莫德納目前都依照中央規定，只能施打1到3類，其他都是施打AZ疫苗，而這幾天施打率開始下降，所以他們決定往下施打，開放到75歲以上。
侯友宜說，明天將會詳細說明75歲以上長者施打疫苗的細節，包括在什麼時間可以開始預約、登記，通通都會公布。
外界也好奇，新進來的莫德納疫苗什麼時候會到新北?另外，各地似乎都發生有民眾搶打莫德納的現象，衛福部長陳時中也可能會與地方討論如何便民，讓民眾選擇自己想打的疫苗。
侯友宜回應，中央目前沒有指示，說明莫德納什麼時候會到新北，他們現在也還在等待。
侯友宜說，針對疫苗施打，他們都依照中央指示，像之前就依照政府規畫從85歲打下來，只要按部就班，朝這個方向做，就不會亂。
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