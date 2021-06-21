體恤防疫同仁辛勞 新北藍綠議員捐物資打氣

新北市至今確診人數破6千人，雖然半數已解除隔離，對市內醫療量能仍是不小負擔，藍綠議員不約而同今日都為防疫同仁捐贈物資，國民黨議員蔡淑君捐贈12台總值達60萬的「方便行快篩站」給衛生局；民進黨議員何博文則與其他綠營團隊捐贈2台氧氣製造機給雙和醫院。

蔡淑君表示，醫護人員在篩檢站必須長時間全副武裝，總是滿身大汗，這次提供12台方便行快篩站，每台市價約5萬元；另有1100套「防疫套裝包」，內容物含防護眼鏡、N95眼鏡到防護衣鞋套等，今日上午前往市政府交給社會局同仁。

蔡淑君說，第一線防疫人員相當辛苦，自己必須先做好全身防護，因此今天送出這些防疫物資，盼能讓醫護在工作上能更得心應手，也希望透過市府分配，能把整組防護衣送到需要的人手中，盡速讓疫情控制平穩下來。

何博文則與議員張志豪以及旗下服務團隊共同捐贈2台氧氣製造機、1350個護目鏡、1120件隔離衣與4千個口罩給雙和醫院醫護人員。