北市長照機構爆群聚 侯友宜籲：有狀況就通報

北市士林長照機構爆群聚，新北市長侯友宜表示，新北長照機構若有狀況一定都在第一時間通報及解決，目前也都完成長照住民的疫苗施打，未來會持續依照年齡層往下施打，也呼籲市民踴躍接種。

侯友宜指出，新北的長照機構是全國最多，所以一定是小心翼翼、全力以赴，只要一發生狀況，就立即通報並解決，否則後果不堪設想，這不是任何人可以承擔的。

侯友宜強調，市府再三叮囑長照機構，一有狀況一定要通報責任機關，大家唯有共同面對問題，才能夠解決問題，而新北現在長照機構也己經全面完成疫苗施打，會給長照住民最好的保護。

侯友宜說明，新北在施打疫苗上一直都是有順序及方向的，都從高年齡層往下打，其中也先幫慢性病者、長照住民進行施打，且先從AZ疫苗先開始，再來打莫德納疫苗。

侯友宜認為，不管哪一種疫苗，只要保護力夠、大家願意打，才是最重要，呼籲市民在此疫情嚴峻時刻，可以踴躍出門打疫苗，做到保護自己也保護他人。