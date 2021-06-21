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新北民眾放鬆了？國道假日交通量成長五成

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜視察交控中心後發現，前兩天假日國道交通量大幅增加，擔憂民眾放鬆心態恐對疫情造成衝擊。圖／新北市新聞局提供
侯友宜視察交控中心後發現，前兩天假日國道交通量大幅增加，擔憂民眾放鬆心態恐對疫情造成衝擊。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜今早再度前往交控中心視察，發現今天0時到8時交通量統計，雖較6月15日減少31%，但周六、周日國五與前一周相比竟成長52%、39%。侯友宜表示，民眾移動變頻繁，恐對疫情造成衝擊。關於6月28日是否解封？侯也說道，疫情難控制，目前還沒達到解封程度。

三級警戒持續，新北市確診數雖然降到百位數以下，但數量仍是全台最多，侯友宜今早視察交控中心，想了解民眾外出情形。結果發現今天0到8時車流較上周減少31%，不過前兩天假日的交通量卻是大增。

侯友宜表示，前兩天國一、國三尤其國五外出的車流量大幅上升，光國五就上升了三成以上，民眾可能大概太久悶不住了，所以往假日時外面跑。

侯友宜說，現在還是在警戒三期，疫情還沒有得到完整的控制下來，還是要提醒民眾們，要盡量的保持低度活動，才能真正控制住疫情。

侯友宜也提到降級問題，疫情很難控制，我們只要一放鬆，傳播速度就會增快，目前還沒有解封條件、沒有樂觀本錢，還沒有達到控制住疫情、能安心回到往常生活的程度，還是希望大家繼續努力，防疫要靠市民並肩作戰。

侯友宜 疫情

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