新北要落實簡訊實聯制 將重罰未貼QR CODE運輸業者

疫情仍屬嚴峻，新北市交通局希望民眾搭乘公車、計程車等大眾運輸工具都能配合掃描防疫簡訊實聯制QR Code或刷記名卡，將加強稽查公車、計程車有無確實張貼防疫簡訊實聯制QR Code，違者將依公路法開罰9000元至9萬元罰鍰。

交通局長鍾鳴時表示，新北市監測6月14日至18日公車運量較上週同期增加2.5%，有增加趨勢，為加強公車防疫，交通局提醒民眾搭乘公車務必落實防疫簡訊實聯制，並全程戴好口罩。

運輸管理科科長林詩欽表示，追蹤並即時通知潛在接觸者疫調十分重要，新北市的市區公車、新巴士、復康巴士及計程車「簡訊實聯制QR Code」分別於5月23日、26日已全面上線，請民眾搭車時拿起手機掃描車內QR Code完成實聯制或刷記名卡，保障自身及他人健康安全。

林詩欽表示，民眾搭乘大眾運輸務必全程戴口罩，車上禁止飲食並避免交談、保持社交距離，倘未戴口罩經勸導不聽者，除拒載外將依法處以最高1萬5000元罰鍰。

交通局也呼籲公車、新巴士、復康巴士及計程車應張貼QR Code，市府會派員加強稽查，如有查獲未張貼者，將依違反公路法開罰9000元至9萬元。