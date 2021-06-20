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受接種疫苗後猝逝影響？ 侯友宜坦言：新北施打率確實下滑
美國捐贈的疫苗就要抵台，疫苗施打安排再引發討論，新北市長侯友宜表示，受長者施打疫苗後猝逝影響，這幾天整體施打率的確下滑。另外，他也強調，像鄰長這樣在前線協助防疫，一定有資格優先施打疫苗。
侯友宜指出，近來有些長者在施打疫苗後猝逝，的確對施打率造成影響，新北市的長者由原來的53%降至32%左右，今天大概也在32%左右，不過不在籍長者倒是滿踴躍預約，大約1100多人，比例比較高，但總體看來施打率確實有下降，市府將會持續統計相關數據。
侯友宜提到，國際間各疫苗，只要經專家評估後對該族群或年齡層沒問題，就會依照中央的指引來做施打，也呼籲長者們，如果在經醫師評估健康無虞後，還是盡量參與接種，以增強自身的保護力。
另外，侯友宜也強調，防疫工作一定是施打疫苗的最大前提，新北除依照中央的指引外，也會讓有參與防疫的人員優先施打，像很多鄰長在第一線協助防疫，就都有資格優先施打疫苗。
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