國道車流增5成、高鐵人多7成 侯友宜籲網路替代馬路

新北市今日新增44例本土案例，升三級後首度低於50例，但市長侯友宜卻再度坦露自己的擔心，他舉昨日各交通運輸量和上周端午連假相比，都有明顯上升。侯友宜說，拜託大家再忍耐，一起走完這最後一哩路，請大家待在家，用網路代替馬路。

侯友宜指出，以台北捷運看，運量比上周多8％，代表大家覺得鬆一口氣，可以出去透透氣，但疫情還在嚴峻中，拜託大家要忍耐。

侯友宜接著拿出新北市各項交通指標，流量都比上周還高，以高鐵增加72％最多，另外包括境內國道5號增52％、國道3號增32％、國道1號增30％，台鐵也有16％，公車2.5％則最低，但對比上周六都呈現正成長。

侯友宜認為，雖然確診不到50例，但他非常煩惱，民眾會有很多預期心理，因為大家都悶太久，這是人性，但不要只看數據，隱形傳播鏈是重要指標，如果找出40個但還有100個隱藏，可能瞬間就會飆高，所以民眾請不要放鬆，待在家中用網路代替馬路。