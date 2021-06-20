台東第2波AZ明可預約 1至3類懷孕有媽媽手冊可打莫德納

台東縣長饒慶鈴今表示，中央核撥第2批AZ疫苗預定6月23日在各衛生所施打，21日上午8點30分起前3類未施打者可在馬偕醫院新冠疫苗線上預約系統登記，16鄉鎮市民眾可電洽各衛生所，其中台東市衛生所將採宇美町式打法，每次限15人，戶籍不在台東、符合年齡長者也可預約。

這次開放第1至3類懷孕領有媽媽手冊者施打莫德納疫苗，上班時間可撥（089）331174預約。

台東縣今天確診持續+0，饒慶鈴和衛生局長黃明恩也前往台東市疫苗施打場地勘查，了解衛生所準備情形及動線規畫，但台東市衛生所空間狹窄，所以規畫每梯次15人進入，採改良式日本「宇美町式」打法，由醫護人員移動，協助施打疫苗。

這一波開放施打對象和上次相同，新增滿65歲原住民和4月15日前曾打第1劑的民眾，但洗腎患者、住宿型養護機構住民及工作人員將在機構內統一施打。