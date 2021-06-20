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傳承百年茶葉結合餐點 汐止青農周周送愛給醫護

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市汐止區青農蔡旭志與太太（左2）周周送50份便當給汐止國泰醫院醫護人員。圖／新北市農業局提供
新北市汐止區青農蔡旭志與太太（左2）周周送50份便當給汐止國泰醫院醫護人員。圖／新北市農業局提供

延續家族百年歷史，新北市汐止專精茶業的青農蔡旭志，將台茶12號結合餐點，推出特色茶葉料理，過去屢屢獲獎。疫情期間他看見醫護辛苦，還周周和老婆親手做便當送給醫護人員，至今已送出超過300份便當。

蔡旭志家裡4代從農，以販售茶葉、茶葉特色料理為主，茶莊餐廳除獲得去年度星級溯源餐廳評鑑最高的3顆星榮譽，茶葉更獲得汐止區農會今年春季優良茶比賽特等及頭等獎。他表示，以前家人都是種茶為主，直到30年前在政府輔導下轉型餐廳，經過半年摸索後，決定以茶菜特色料理發展。

近年蔡旭志發揮創意利用茶葉入菜，結合茶香及茶葉解油膩，除茶滷味﹐茶點心外，採茶飯把茶葉與滷肉飯融合，更獲經濟部推薦「十大店家」，且他堅持使用有機或產銷履歷等可溯源食材，讓消費者可以安心購買。

而在疫情期間，蔡旭志老婆看到汐止國泰醫院因院內感染被店家拒絕消費，夫妻一氣之下直接做30份採茶飯基底的便當送給醫護，在沒有工讀生幫忙下，之後周周都親手做50份便當送給汐止國泰醫護，累積已送出超過300份便當。

蔡旭志透露，自己的表妹就在汐止國泰當護理師，常要東奔西走，比起工作時身體疲倦，心理壓力更大，表妹是三明治族，因染疫還曾不敢回家，只因為怕傳染給家人。

蔡旭志認為，沒有人想染疫，現在天然茶莊雖說是停業中，但如果有需要，他用自家特色產品，為社會盡一份力，也感謝過去提供協助的農委會、農業局、在地農會等幫忙，引薦好的原料，讓他能確保產品品質。

茶葉 汐止 便當

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