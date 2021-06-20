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鄰近中山女高、遼寧夜市 龍江路48巷馬路損耗巿府要修

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市龍江路48巷緊鄰中山女高、遼寧夜市及捷運南京復興站，長期下來損耗嚴重，近期已改善完畢。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷緊鄰中山女高、遼寧夜市及捷運南京復興站，長期下來損耗嚴重，近期已改善完畢。圖／北市新工處提供

北市龍江路48巷為中山區主要商業區的小巷弄，也為當地東往西的區域性聯絡通報，儘管巷弄長度僅約127公尺，但提供周邊商辦大樓、店家及住家來往需求，長期下來造成道路鋪面損耗。北市工務局新工處整合當地里長及市民意見後，依據「北市鄰里道路通行環境躍升計畫」評估後，進行該路段路面及側溝更新工程。

新工處養護工程隊長張泰昌表示，龍江路48巷臨近中正國小、中山女高、遼寧夜市及捷運南京復興站，為該區域學生、上班族、民眾休閒及採購的通行要道；力行里長沈銀德提案，路面現況斑駁老舊，且側溝蓋板為舊式預鑄溝蓋，經常鬆動發出聲響擾民，此外溝蓋板與路面銜接處也有高低差問題，盼能進行更新。

張泰昌說，考量上述問題後，市府斥資145萬元經費進行改善，近期已完成路面及雙側側溝蓋板更新；養護隊第1分隊長王志順說明，因該項到緊鄰住家及學校，施工前即向居民說明細節及影響，並會同各管線單位評估是否有工程整合需求，盡量將施工造成的影響降到最低。

力行里長沈銀德說，龍江路48巷更新前多龜裂凹陷，路面長期耗損下已不堪使用，此次更新後整條巷弄耳目一新，讓鄰里通行環境愈趨友善、安全。

北市龍江路48巷改善前道路龜裂凹陷，行人環境惡劣。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷改善前道路龜裂凹陷，行人環境惡劣。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷改善前道路龜裂凹陷，行人環境惡劣。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷改善前道路龜裂凹陷，行人環境惡劣。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷緊鄰中山女高、遼寧夜市及捷運南京復興站，長期下來損耗嚴重，近期已改善完畢。圖／北市新工處提供
北市龍江路48巷緊鄰中山女高、遼寧夜市及捷運南京復興站，長期下來損耗嚴重，近期已改善完畢。圖／北市新工處提供

北市 中山女高 捷運

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