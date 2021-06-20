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台中疫情風險降中級 土地鑑界複丈先解封24日開始作業

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府地政局6月24日恢復土地複丈作業。圖／台中市地政局提供
台中市府地政局6月24日恢復土地複丈作業。圖／台中市地政局提供

中央疫情指揮中心將台中市疫情風險由「中高級」降為「中級」即日起地鑑界先解封，市府地政局指出，將依原收件次序陸續寄發複丈定期通知書，6月24日恢復實地測量作業。

因全國疫情警戒第三級，市府5月21日起暫停申請土地鑑界、分割及建物第一次測量等須現測案件，僅受理但暫不排定複丈日期。中央流行疫情指揮中心上周監測評估，台中疫情風險降為「中級」地政局即日起將依原收件次序陸續寄發複丈定期通知書。

台中市政府地政局長吳存金表示，停止土地鑑界複丈，影響社會經濟發展，因在戶外且人數不多，即日陸續寄發複丈定期通知書，6月24日恢復土地複丈及建物測量案件排定實地測量作業。

申請人或關係人會同前往時仍應全程戴口罩，做好相關防護措施，在全國疫情警戒第三級未解除前，實地測量仍需符合室內5人、室外10人以內規範。

疫情 台中市 口罩

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