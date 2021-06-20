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櫃姐主動篩檢後確診 林右昌讚防疫標竿親寫卡片

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌讚櫃姐防疫勇士親寫卡片。圖／取自林右昌臉書
林右昌讚櫃姐防疫勇士親寫卡片。圖／取自林右昌臉書

基隆市長林右昌昨晚在臉書發文，他說，經歷一個多月的本土疫情，防疫最需要的正是「勇氣 」，他特別想感謝及祝福一個人，就是6月11日市府公布，自己主動篩檢確診的櫃姐，她不僅保護了自己，更保護了家人及廣大的市民，林右昌讚她為防疫的標竿與勇士。

林右昌在臉書說，這位櫃姐姐是市府6月11日公佈，自己主動篩檢確診的那位，她在台北百貨公司工作，每日基隆台北通勤上下班。某日，職場同仁發現有多人確診，她的防疫警覺性很高，自主前往基隆的篩檢站採檢，因而發現確診的。

林右昌說，昨天她在集中檢疫所期滿，PCR篩檢也過關了，準備離開進行下階段7天自主健康管理。他特別寫了張卡片送給她並親自撥了電話，謝謝她主動積極面對病毒的勇氣，不僅保護了自己，更保護了家人及廣大的市民，是我們防疫的標竿與勇士。

林右昌還表示，在紛亂的疫情中，更需要一絲溫暖與喜訊，「讓我們一起，恭喜她康復！今晚適合點播一首勇氣，攜手阻斷病毒傳播鏈」。

林右昌在本月11日的防疫記者會表示，當天新增8例確診個案，其中案12411是40多歲女性，為台北市新光三越百貨專櫃小姐，因為職場有多人確診，她警覺性高，自主前往採後確診，已收治集中檢疫所。

11日當天，台北新光三越站前店有3名櫃姐確診，新光三越也發布聲明，表示接獲有確診者通知，第一時間即啟動防疫應變機制，進行調查與消毒，為確保安全，當天起休館3天安排全員快篩。

林右昌 基隆 櫃姐

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