淡水有旅館混居 副市長動怒：業者拿假資料欺騙市府

新北日前傳出有防疫旅館混居情形，新北市副市長劉和然批評，這並非市府管理出問題，而是以業者不實資料欺騙市府稽查，在經過資料比對後發現業者提供的房間數根本不合理，才確定有混居情況，目前已經對業者重罰、停業與法辦，未來若有類似欺騙情形，一律法辦業者。

新北淡水發生旅館混居情形，市府遭質疑管理防疫旅館有漏洞，新北觀光旅遊局澄清，在發生時有掌握情況，發現業者並沒有老實告知相關資訊，未來會持續加強定期及不定期稽查、核對入住情況等，避免類似事件再次發生。

劉和然表示，業者在稽查時僅有提供代號，所以市府無從得知詳情，後來是旅館內部員工及旅行社爆料得知消息，但基於觀旅局沒有司法權，所以很多細節無從得知。

劉和然指出，後來市府函文旅行社，並做資料比對，得知旅行社有要求一次入住55間，但該旅館業者的兩棟樓的房間分別為39間，因此合理懷疑業者將防疫旅館當一般旅館使用、有混居行為。

劉和然批評，即便業者強調有分層等防疫措施，但這就是違反規定，尤其在此防疫階段，業者要做防疫旅館是協助台灣控制疫情，而非違反規定，他並強調，此案是業者用不實資料、欺騙手段，並非市府同仁不用心。

劉和然強調，業者以假資料應付市府的稽查，已經涉及涉及偽造文書、讓公務人員登載不實等罪，市府以非常嚴謹的態度來處理該案、決不寬貸，已經在確定情況後第一時間，針對業者依法開罰50萬、勒令停業，並移送法辦。

劉和然說明，從現在開始，新北的旅館業者若要提供防疫旅館，並有一棟以上建築物，即便沒有連通，也不得選擇「分棟提供」，一律「全棟提供」否則市府就不予接受，若還有業者敢造假，市府一律法辦。