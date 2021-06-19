新北傳兩市場有案例 經發局：皆停業並擴大匡列

新北市場陸續傳出有疫情發生，新北市經發局長何怡明表示，有案例PCR為陰性、也有確診案例在市場外圍，但為求慎重，都已經要求市場停業三天，並鼓勵攤商及民眾進行快篩。

何怡明指出，中和勝利市場有攤商快篩陽性，但PCR檢測為陰性，為審慎因應，市場在6月19日到6月21日與鄰近的中和文元市場一同停業三天。

新莊宏泰市場方面，是市場外自信街的流動攤販確診，除有疫調匡列外，自信街部分路段也在6月19日到6月21日三天停止營業，並鼓勵攤商及民眾到快篩站進行快篩。

何怡明說明，新北市168個公民有市場中，一共有16個市場沒有自治管理委員會，其中8個已經有當地里長協調攤商進行出入口管制，至於其它市場則會以加強稽查的方式加強人流管制，若是做不到且複查未通過就會要求停業。

另外，三峽恩主公醫院及中和環球百貨也出現確診，新北衛生局長陳潤秋表示，恩主公那位護理師的PCR檢測在前三次都為陰性，第四次才陰轉陽，她有在急診照護兩名病患，所以現在該醫院急診是只出不進、加以淨空，要全面消毒並確認環境無誤才會再開放，院方也匡列接觸者並進行隔離。