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昨日篩檢陽性率0.1% 侯友宜：創新低數字、但不能樂觀

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，昨天篩檢陽性率0.1%，是新北篩檢有史以來最低，但還是要不斷努力控制疫情，不能因未找到的確診者比較少，就認為有樂觀的條件。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜表示，昨天篩檢陽性率0.1%，是新北篩檢有史以來最低，但還是要不斷努力控制疫情，不能因未找到的確診者比較少，就認為有樂觀的條件。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市篩檢總人數累計83813人，快篩陽性1099人，陽性率1.3％，新北市長侯友宜表示，昨天篩檢陽性率0.1%，是新北篩檢有史以來最低，但還是要不斷努力控制疫情，不能因未找到的確診者比較少，就認為有樂觀的條件。

侯友宜指出，昨天篩檢人數4393人，找出6個陽性，陽性率0.1，是有史以來最低，昨天有加上金山500個廣篩，希望大家出來廣篩，才能把無症狀或是輕症確診者找出來，阻斷傳播鏈，現在逐漸下降，算是比較好的趨勢，還是要不斷努力控制疫情，不能因未找到的確診者比較少，就認為有樂觀的條件。

侯友宜表示，還是希望廣篩，在隱形傳播鏈中找到一個個案算一個，昨天確診個案數不多，在監測上陽性率往下降，還要持續觀察。

侯友宜表示，今天要求解隔離之前要做PCR，還有一些職場傳播鏈，都不斷擴大匡列採檢，他講過為何擴大匡列，以金山一案為例篩檢1028人，其中找到5人陽性，擴大匡列採檢才能有效把疫情控制住，尤其區域個案數比較多，要一個一個做清除，全力做精準疫調，做圍堵壓制，把疫情控制住。

侯友宜 疫情

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