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新北再增3例打完疫苗後猝死 新北：均有慢性疾病
新北再新增3例施打疫苗後猝死案件，新北市長侯友宜說，施打疫苗多少受到影響，呼籲第一線醫師與接種民眾，醫師要更落實，而診斷時民眾必須把慢性病、身體狀況告知醫師，長者跟醫生都要好好溝通。
3例猝死案分別是，61歲有慢性病及長期洗腎男性，17日上午在護理之家接種，當天白日正常作息，18日凌晨3時40分意識喪失送往部北急救，5時5分死亡。
89歲身患有慢性病及肺部疾病男性，17日下午在醫院接種，晚間出現疲倦感、喘及頭暈，18日7時發現個案已死亡；69歲有慢性病女性，14日早上在洗腎診所接種，16日出現四肢無力立即送往醫院，6/172時發現個案已死亡。
不過猝死案例頻傳，也影響到疫苗接種率，侯友宜表示，新北85歲以上長者接種率達56.2％，與開打首日近6成沒有相差多少，仍鼓勵踴躍施打疫苗，讓身體健康得到保護。
侯指出，會要求醫生問診時可以問得更落實，接種者也要好好把慢性病等狀況告知醫生，讓醫生可以好好評估是否施打，打疫苗絕對是好的，多增加老人家保護力，讓保護力可以強化。
新北衛生局長陳潤秋說，新增3例打完疫苗猝死的案例，長者都有慢性病，死亡原因尚待釐清，會配合長輩的疾病狀況來釐清，但是否與疫苗有關，還是要提到預防接種受害救濟審議小組（VICP）審議。
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