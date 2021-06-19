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新北開罰首例 科技公司員工餐廳未設隔板被罰1.5萬元

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
經發局稽查發現，維洋科技股份有限公司員工餐廳未裝置隔板也未採梅花座等防疫措施，違反公告事項。圖／新北市經發局提供
經發局稽查發現，維洋科技股份有限公司員工餐廳未裝置隔板也未採梅花座等防疫措施，違反公告事項。圖／新北市經發局提供

本土疫情持續嚴峻，新北市確診者疑似染疫來源為職場者，高達16.83%，新北市經發局表示，經抽查後發現維洋科技股份有限公司未設隔板及梅花座，已違反相關公告，將依傳染病防治法處1萬5000元罰鍰，若仍未改善，得按次連續處罰，嚴重違反者將予以勒令停工。

經發局長何怡明表示，新北市境內員工數為100人以上具規模企業共計1073家，經發局去函要求各企業配合前開公告事項辦理，並要求業者主動回復其工作場所相關照片，並逐一電訪掌握防疫措施設置及改善情形。

何怡明表示，其中，有368家企業設置員工餐廳、161家設有員工使用公共設施如健身房等，兩者均設置者計有123家。為確實督促企業重視防疫，經發局實地抽查25家企業，發現日前獲通知提醒的維洋科技股份有限公司，於6月18日現地稽查，發現員工餐廳未裝置隔板也未採梅花座等防疫措施，違反公告事項；將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以1萬5000元罰鍰，再次稽查仍未改善者，得按次連續處罰，以保障員工健康安全。

此外，針對員工密集之產業園區，以新北產業園區約3萬5千名員工為例，其中外勞約占一成，經發局將於下周與新北產業園區服務中心、新北產業園區二批標準廠房管委會合作開設快篩站，即針對該園區1千多家企業員工進行快篩，並加強稽查工廠防疫措施，以確保員工健康安全。經發局統計，新北市府從6月7日成立安心企業快篩平台，總計企業29家申請，總篩檢人數達12430人。

經發局表示，6月7日起公告新北市各企業落實場所管理及防疫措施，暫停開放不必要公共設施、員工餐廳應設置隔板並採梅花座等防疫措施。圖／新北市經發局提供
經發局表示，6月7日起公告新北市各企業落實場所管理及防疫措施，暫停開放不必要公共設施、員工餐廳應設置隔板並採梅花座等防疫措施。圖／新北市經發局提供

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