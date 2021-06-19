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新北開罰首例 科技公司員工餐廳未設隔板被罰1.5萬元
本土疫情持續嚴峻，新北市確診者疑似染疫來源為職場者，高達16.83%，新北市經發局表示，經抽查後發現維洋科技股份有限公司未設隔板及梅花座，已違反相關公告，將依傳染病防治法處1萬5000元罰鍰，若仍未改善，得按次連續處罰，嚴重違反者將予以勒令停工。
經發局長何怡明表示，新北市境內員工數為100人以上具規模企業共計1073家，經發局去函要求各企業配合前開公告事項辦理，並要求業者主動回復其工作場所相關照片，並逐一電訪掌握防疫措施設置及改善情形。
何怡明表示，其中，有368家企業設置員工餐廳、161家設有員工使用公共設施如健身房等，兩者均設置者計有123家。為確實督促企業重視防疫，經發局實地抽查25家企業，發現日前獲通知提醒的維洋科技股份有限公司，於6月18日現地稽查，發現員工餐廳未裝置隔板也未採梅花座等防疫措施，違反公告事項；將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以1萬5000元罰鍰，再次稽查仍未改善者，得按次連續處罰，以保障員工健康安全。
此外，針對員工密集之產業園區，以新北產業園區約3萬5千名員工為例，其中外勞約占一成，經發局將於下周與新北產業園區服務中心、新北產業園區二批標準廠房管委會合作開設快篩站，即針對該園區1千多家企業員工進行快篩，並加強稽查工廠防疫措施，以確保員工健康安全。經發局統計，新北市府從6月7日成立安心企業快篩平台，總計企業29家申請，總篩檢人數達12430人。
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