下周二梅雨鋒面恐有劇烈天氣 北市災害防救辦公室示警

根據中央氣象局預報資料，下周二6月22日受到梅雨鋒面影響，北台灣可能將有顯著降雨，台北市不排除有劇烈天氣及豪大雨發生的機率，台北市災害防救辦公室呼籲民眾利用周六、周日的好天氣盡速清理居家周邊的排水溝，預置好防水閘門，並下載「台北行動防災APP」，以掌握即時資訊。

北市災害防救辦公室指出，下周二的梅雨鋒面的降雨型態跟6月4日午後局部地區的強降雨不同，這波鋒面結構相對較為完整且水氣量充沛，北台灣地區可能出現大區域範圍的強降雨，因此呼籲民眾不要掉以輕心。

另外，民眾應清除住家附近水溝蓋上的雜物，像是盆栽、腳踏墊、塑膠板、樹葉等，避免大雨來臨時，影響雨水排不進水溝，造成路面積水情形。6月4日的強降雨造成多處建築物地下停車場及民宅地下室的淹水，如已安裝有防水閘門板者，應該先預置好備用。

北市災害防救辦公室表示，6月4日的強降雨，最大3小時的累積雨量在紀錄上僅次於2004年的911豪雨、2001年的納莉颱風、2004年的艾利颱風、2018年的0908豪雨，排名第五，北市擁有全國第一的雨水下水道保護標準，1小時78.8毫米，但當天9個行政區都超過這個標準，導致市區有多處的積淹水情形。