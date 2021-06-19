北農分流減班又要求特休補時數 勞動局：已請北農說明

台北農產公司為了分流員工上班，要求各班上班6小時避開重疊時間，不足的2小時要求員工以補休或特休補足。對此，北市勞動局表示，員工應配合降載、分流等防疫措施，但不得違法損及勞工權益；北農則回應，目前尚未扣補休與特休補時數，也已經開始研議能夠兼顧員工權益的作法。

北市議員侯漢廷揭露一份北農內部公文，指因為疫情期間，6月9日起要求行政部門員工分流上班，上午7點到下午1點、下午1點到晚上7點，把原本的班減少為6小時，卻又要求員工以特休或補休方式，把2小時的工時補足。

侯漢廷表示，疫情期間勞工上班時數可依法調整，但北農卻藉疫情違反《勞基法》，剝削員工應有的權益。侯指出，特休依法應由勞工排定，且屬於「有薪假」，有別於一般假別的請假性質，若雇主限制請休可處1萬到200萬罰鍰。

對此，北農主秘路全利回應，針對議員提出來的值指教都會虛心接受，目前尚未扣員工的補休或特休來補工作時數，也已經在研議能兼顧法規和員工權益的做法，一定會照顧好勞工。

勞動局則說，疫情期間企業為持續營運所為之降載、分流等措施，員工應予配合，但不得違法損及勞工權益。上週勞動局已聯繫北農函請說明，勞動局也將持續關注北農後續做為。