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侯友宜複查大觀路市場改善 強調持續加強稽查各市場
疫情影響下，傳統市場一直是防疫重點，新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查，他表示，該市場改善狀況良好，市府未來也會針對168座公、民有市場持續加強稽查，請各市場及民眾不要鬆懈，共同圍堵疫情。
新北市場處表示，大觀路市場過去的出入口並無管制，僅要求各攤商實聯制、量額溫等，但因近期人流稍多而無法落實管控，才會在昨日開立稽查單勸導，而在經當地里長、區公所及市場處與攤商協調討論後，市場也迅速改善管制措施，並規劃成立自治組織處理相關防疫工作。
侯友宜表示，今日複查大觀路市場改善狀況良好，現場除縮減入口為兩處並實施車輛管制、禁止汽機車進入外，另外也進行實聯制、量額溫、酒精消毒才可進入採買，有效管制人流。
侯友宜強調，新北目前確診人數雖稍有下降，但仍不可鬆懈，新北的市場處、各區公所及警察同仁會針對168座公、民有市場持續加強稽查，像這段時間在稽查時就有發現3家市場在開過稽查單後仍沒有改善，就暫停營業，市府在這方面絕對嚴格執行，因此也請各市場及民眾切勿放鬆，要持續落實相關防疫措施，共同圍堵疫情。
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