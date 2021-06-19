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侯友宜複查大觀路市場改善 強調持續加強稽查各市場

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查。圖／新北市新聞局提供

疫情影響下，傳統市場一直是防疫重點，新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查，他表示，該市場改善狀況良好，市府未來也會針對168座公、民有市場持續加強稽查，請各市場及民眾不要鬆懈，共同圍堵疫情。

新北市場處表示，大觀路市場過去的出入口並無管制，僅要求各攤商實聯制、量額溫等，但因近期人流稍多而無法落實管控，才會在昨日開立稽查單勸導，而在經當地里長、區公所及市場處與攤商協調討論後，市場也迅速改善管制措施，並規劃成立自治組織處理相關防疫工作。

侯友宜表示，今日複查大觀路市場改善狀況良好，現場除縮減入口為兩處並實施車輛管制、禁止汽機車進入外，另外也進行實聯制、量額溫、酒精消毒才可進入採買，有效管制人流。

侯友宜強調，新北目前確診人數雖稍有下降，但仍不可鬆懈，新北的市場處、各區公所及警察同仁會針對168座公、民有市場持續加強稽查，像這段時間在稽查時就有發現3家市場在開過稽查單後仍沒有改善，就暫停營業，市府在這方面絕對嚴格執行，因此也請各市場及民眾切勿放鬆，要持續落實相關防疫措施，共同圍堵疫情。

板橋大觀路（龍興）民有市場改善情形。圖／新北市新聞局提供
板橋大觀路（龍興）民有市場改善情形。圖／新北市新聞局提供
新北各市場自主休市資訊及分流計畫懶人包可至市場處官方網站查詢。圖／新北市市場處提供
新北各市場自主休市資訊及分流計畫懶人包可至市場處官方網站查詢。圖／新北市市場處提供
新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今日親自前往板橋大觀路（龍興）民有市場複查。圖／新北市新聞局提供

侯友宜 疫情

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