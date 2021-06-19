三級警戒假日開放黃線停車、路邊免費 新北：停好停滿

全國防疫三級警戒至6月28日，新北交通局指出，警戒期間的周休假日，從周五晚上7點到隔周一上班日上午7點，全新北黃線路段開放停車，路邊停車格也假日免費，民眾可停放車輛，並宅在家、助防疫。

黃線路段開放假日開放全日停車已與上周實施，交通管制工程科長陳建成說，經勘查民眾確有停放黃線停好停滿60小時，將會持續觀察並於防疫第三級警戒期間持續實施。

停車營運科科長許芫綺表指出，新北路邊停車格自5月22日起周休假日全面暫停收費外，路邊停車格也配合黃線開放停車，在周五提前至晚上7點不收費，實施以後假日期間路邊停車率百分之百。

交通局表示，黃線停車除了防疫期間周五晚上外，維持在平日上午7點至晚上8點僅可臨時停車規定，而駕駛人停車時要遵守停車秩序，切勿併排違停、影響行車安全。