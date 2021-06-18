街友猝死案衛生局卸責？ 黃珊珊：發言員警不熟流程

北市1名79歲街友今猝死，又傳出醫療相關人員不作為，引發卸責一說。台北市副市長黃珊珊表示，衛生局和委外聯合醫院的醫生均到場，應該是發言員警不了解相關流程，未來會約束員警的言行。

先前有台北市基層警員指出，處理在家死亡案件，通報1922與北市衛生局疾管課，卻得到不到場的回覆，市府為此修改SOP，要求警察局、衛生局要一起到現場。不過今又傳出，北市1名79歲街友猝死，經警察通報後，醫療相關人員不作為卸責一說。

黃珊珊表示，衛生局和委外聯合醫院的醫生均到場，台北市早已制訂SOP，只要是確診者或疑似確診者，都會採取行政相驗，若無法判定則採取司法相驗。

黃珊珊表示，此案在現場無法判定是否與新冠肺炎有關，且此人並非列冊街友，無法得知先前狀況。醫師認為採取司法相驗會比較完整，因此請地檢署、法醫到場，流程早已說得很清楚，應該是發言員警不了解相關流程，未來會約束員警的言行。

另外，全台高齡長輩率續接種疫苗，也傳出多起不良反應甚至死亡案例，其中台北市3天內，已累計4起死亡案例，黃珊珊表示，長者接種疫苗後猝死，但仍有待法醫鑑定死因，北市府會持續關懷，若為因疫苗產生不良反應而過世，北市會協助申請相關救濟程序。