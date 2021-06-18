挺醫護 企業贈振興陽明500套隔離衣、加護維生系統
挺醫護，帝篁國際公益平台今天下午於士林分局大樓前廣場，再度各捐500套隔離衣及一套加護病房維生系統，給振興醫院和市聯醫陽明院區；並捐贈防疫物資、清潔用品等給士林分局。
帝篁國際公益平台董事長吳珅篁，在北市議員潘懷宗、士林區里長聯誼會長許振禮、仁勇里長洪銘鎮陪同下，捐贈防疫物資及醫療儀器，並由士林分局長吳慶鴻、振興醫院院長魏崢、市聯醫陽明院區院長黃實宏親自接受捐贈物資。
這次捐贈予士林分局的物品，包括防疫物資、清潔用品及慰問金等；至於捐贈振興醫院和市聯醫陽明院區則是各500件隔離衣和各一套加護病房維生系統。
吳珅篁甫於6月15日宣布捐贈萬安生命公司股權的10%（市價約新台幣2億元）成立帝篁國際醫療基金會，協助台灣緊急醫療資源的調度。
甚至為了表達對日本政府雪中送炭致贈台灣124萬劑疫苗的謝意，吳珅篁也採買市值100萬的茶飲品點心均為日本生產，會逐批分送給弱勢團體及第一線的醫護、警消人員。但更多企業共襄盛舉，有錢出錢，有力出力，一起為守護台灣百姓的健康來努力。
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