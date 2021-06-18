萬華人平均只得0.34劑疫苗 柯文哲：非施打數除以地區人口

依據北市衛生局分配各行政區的疫苗劑量，疫情熱點的萬華區平均每人僅0.34劑，相較大安區平均每人1.23劑，被問及北市是否有醫療資源差異，台北市長柯文哲表示，「疫苗分配不平均是誤導」，台大醫院打疫苗數量就很大，不是那個醫院打幾支記苗，就去除以那個地區人口。

台北市政府昨公布民眾「預約接種率」達98%，不過根據人口資料顯示，北市設籍、非設籍的85歲以上總人口數約6.1萬，北市府公布共施打3萬4381人，整體接種率為55.7%，相近鄰近桃園市84歲以上接種率約70%，相差甚遠。

對此，柯文哲表示，每個行政區接種的百分比，還要事後統計，台北市的居住和設籍有很大差異，台灣住國外的人還不少，實際居住人口和設籍人口「算不准」。

另外，依據北市衛生局分配各行政區的疫苗劑量，疫情熱點的萬華區平均每人僅0.34劑，相較大安區平均每人1.23劑也有極大落差，導致萬華長者得坐公車、搭計程車跨區施打。

柯文哲表示，疫苗分配不平均是「誤導」，因為是幾歲以上都打，萬華區剛好鄰近台大醫院、和平醫院，萬華人常去，但不在萬華區，台大醫院打疫苗數量就很大，不是那個醫院打幾支記苗，就去除以那個地區人口。

蔡炳坤補充，北市大型醫院多，再加上北市12行政區門診部，北市最好方式就是利用診所，診所已經增加190間，全部的施打點共計236點。如果診所受到民眾歡迎，未來將適度增加，因此台北市不是以行政區決定民眾在哪裡施打，而是採預約制度，讓民眾自由選擇，減少移動施打疫苗，不太合適以各區做比例。