北農包裝中心員工陸續確診 黃珊珊：該場域已清消

台北農產公司營業部包裝中心員工相繼染疫，外界擔心會影響蔬果包裝供應。對此，台北市副市長黃珊珊今天在記者會中表示，包裝中心的場域沒有任何問題，而台北市也有依照相關規定，匡列或隔離確診者和接觸者，由於政府沒有強制快篩的權力，希望未來有機會可以針對可能的接觸者進行快篩。

北農爆出18名員工陸續確診，其中9人為營業部物流課員工，負責包裝蔬果，就有民眾擔心會購買到帶有病毒的蔬果。北農則澄清，包裝和運輸過程不利病毒生存，台大流行病學教授也證實透過蔬果傳染機會很小。

黃珊珊表示，第一和第二果菜市場，以及漁產公司上週都已經安排員工去快篩，其中農產公司快篩197人中，目前有2位陽性，確診的確是18人，但跨了5月12日到6月14日，有些5月份的已經解隔離了，近期發生確診也都依照規定匡列隔離，目前為只有8例員工戶籍在新北市，有新北市政府負責後續追蹤，10位在台北市，也依規定辦理。

黃珊珊說，包裝部分，一旦有確診就馬上進行相關的清消，場域沒有問題。重點是承銷人，他到北農訂貨買貨，但是承銷人數量龐大，如果匡列的到就會匡列，所有承銷人也會通知，在哪個時間點有確診，如果可以也希望他能快篩。

黃珊珊說，目前為止政府沒有權力對人民強制快篩，希望將來有機會讓可能的接觸者，也應該要快篩。

北市議員吳沛憶也呼籲市府，機動快篩隊應盡快進駐北農內，針對近日有進出北農之承銷人進行匡列篩檢，避免北市出現疫情破口，並公布疫調內容。

北市議員應曉薇表示，北市府和北農應該要兼顧民眾安心與民生需求，除了加強消毒和分流外，也要有科學證據告訴大眾匡列方法確實能防堵疫情，否則採買的民眾和裡頭的攤販也會擔心緊張。