快訊

台中1.3萬位鄰長明打疫苗遭中央打搶 中市府：明照打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

管制假日人潮 雙溪火車站前封路實聯制

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區公所在週末、日上午六點至十點，針對朝陽街、自強路進行封路，路人也需須實聯制，以加強防疫措施。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所在週末、日上午六點至十點，針對朝陽街、自強路進行封路，路人也需須實聯制，以加強防疫措施。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪火車站前道路有外攤攤商聚集，常有採買車輛街邊違停的亂象，且外攤也缺乏實聯制管控，因此雙溪區公所於明(19)日開始，在週末、日上午六點至十點，要針對朝陽街、自強路進行封路，禁止遊客、採買民眾的車輛進入，路人也需須實聯制，以加強市場的防疫措施。

雙溪火車站前，不僅有公車站點，常有遊客搭免費公車來爬山，十點以前的早晨，更是居民甚至跨區民眾採買的熱門時段，因為雙溪黑毛豬肉有名，疫情期間仍有不少民眾來購買，週末人潮更多，但因為是路邊攤販，難以落實攤攤實聯制及量體溫、消毒，為此雙溪區公所自19、20日早上進行封路管制，設有外攤市場的行動條碼做實聯制，希望防堵任何病毒傳播的破口。

雙溪區公所農經課林明憲表示，自19日起，至疫情三級警戒結束，雙溪區公所將會同瑞芳警分局，針對雙溪火車站周邊道路進行管制，除大眾運輸交通車、計程車、接送行動不便旅客的車輛、店家貨車、住戶車輛與機車外，其餘車輛在每週六日的6:00至10:00時段不得進入，而可通行的車輛與機車，也一律自朝陽街駛入，由自強路駛出，不得無故長時間久留，疫情期間麻煩民眾配合。

雙溪區 實聯制 疫情

延伸閱讀

「避免滅亡」台東永昌部落謝絕外客勸北部族人勿返鄉

給我疫苗全民快閃警方封路 王欣儀批：怕吵到總統嗎？

影／被價值破億、30台車包圍 頑童大淵爽站馬路中央

雙溪區公所分批居家辦公 市場限15人以下

相關新聞

街友猝死案衛生局卸責？ 黃珊珊：發言員警不熟流程

北市1名79歲街友今猝死，又傳出醫療相關人員不作為，引發卸責一說。台北市副市長黃珊珊表示，衛生局和委外聯合醫院的醫生均到...

管制假日人潮 雙溪火車站前封路實聯制

雙溪火車站前道路有外攤攤商聚集，常有採買車輛街邊違停的亂象，且外攤也缺乏實聯制管控，因此雙溪區公所於明(19)日開始，在週末、日上午六點至十點，要針對朝陽街、自強路進行封路，禁止遊客、採買民眾的車輛進入，路人也需須實聯制，以加強市場的防疫措施。

挺醫護 企業贈振興陽明500套隔離衣、加護維生系統

挺醫護，帝篁國際公益平台今天下午於士林分局大樓前廣場，再度各捐500套隔離衣及一套加護病房維生系統，給振興醫院和市聯醫陽...

萬華人平均只得0.34劑疫苗 柯文哲：非施打數除以地區人口

依據北市衛生局分配各行政區的疫苗劑量，疫情熱點的萬華區平均每人僅0.34劑，相較大安區平均每人1.23劑，被問及北市是否...

北農包裝中心員工陸續確診 黃珊珊：該場域已清消

台北農產公司營業部包裝中心員工相繼染疫，外界擔心會影響蔬果包裝供應。對此，台北市副市長黃珊珊今天在記者會中表示，包裝中心...

影／沒落實防疫措施 土城延吉街市場明日起休市3天

新北共168處公私有市場，市長侯友宜表示，昨日市場處前往土城延吉街市場稽查，發現沒有落實防疫措施，已經規勸多次，因複查未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。