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管制假日人潮 雙溪火車站前封路實聯制
雙溪火車站前道路有外攤攤商聚集，常有採買車輛街邊違停的亂象，且外攤也缺乏實聯制管控，因此雙溪區公所於明(19)日開始，在週末、日上午六點至十點，要針對朝陽街、自強路進行封路，禁止遊客、採買民眾的車輛進入，路人也需須實聯制，以加強市場的防疫措施。
雙溪火車站前，不僅有公車站點，常有遊客搭免費公車來爬山，十點以前的早晨，更是居民甚至跨區民眾採買的熱門時段，因為雙溪黑毛豬肉有名，疫情期間仍有不少民眾來購買，週末人潮更多，但因為是路邊攤販，難以落實攤攤實聯制及量體溫、消毒，為此雙溪區公所自19、20日早上進行封路管制，設有外攤市場的行動條碼做實聯制，希望防堵任何病毒傳播的破口。
雙溪區公所農經課林明憲表示，自19日起，至疫情三級警戒結束，雙溪區公所將會同瑞芳警分局，針對雙溪火車站周邊道路進行管制，除大眾運輸交通車、計程車、接送行動不便旅客的車輛、店家貨車、住戶車輛與機車外，其餘車輛在每週六日的6:00至10:00時段不得進入，而可通行的車輛與機車，也一律自朝陽街駛入，由自強路駛出，不得無故長時間久留，疫情期間麻煩民眾配合。
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