全校一半是畢業生！貢寮福連國小線上彈吉他歡送

貢寮區福連國小僅六位學生就讀，每年畢業典禮划獨木舟、勇渡卯澳灣的活動是學校特色與傳統，但因為疫情規範，今年只能採取線上辦理，三位畢業生佔了全校人數的一半，今(18)日校長送上吉他當畢業禮物，師生分別在線上彈奏辦歡送音樂會好感動。

獨木舟社區海灣巡禮、勇渡卯澳灣、花枝放流，以及下潛海水五米深領取畢業證書等，是貢寮區福連國小傳統的浮潛特色畢業典禮，但今年因為嚴謹防疫而全部取消，校方於是克服困難，精心籌劃了「線上吉他合奏」取而代之，並贈予精美吉他給三位畢業生，希望讓她們能夠記得福連國小是永遠的避風港。

福連國小校長梁均紘表示，三位畢業的女學生，自幼兒園便同班長大，至今也有九個年頭，今天雖然只能以線上的方式辦理，但師生彈奏著吉他，回想到這些年一起表演、Cosplay快閃的記憶，說著祝福詞大家都感動哽咽，三位學生在校表現極佳，參加英檢也有非常高的成績，全校六位學生也代表分區，參加英語讀者劇場比賽榮獲市賽特優，顯示師生認真學習的成果，雖然畢業了三位，目前福連國小也預計會有三位新生報到，也歡迎對學校有興趣的家長學生加入。