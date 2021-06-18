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預約接種年齡層有望降 北市19日公布

中央社 / 台北18日電

北市府表示，85歲以上長者已全部打完新冠肺炎疫苗。今天上午開放80歲以上接種，完成預約量的83.44%；市長柯文哲並表示，明天公布接種年齡層可降到多少。

台北市政府下午舉行新冠肺炎疫情記者會，市長柯文哲表示，80歲以上長者、65歲以上原住民開放預約接種，統計至今天下午2時，已有2萬7821人取號、180家醫院額滿。

柯文哲表示，沒有預約的長者，星期日會由里長、里幹事等發通知單，星期一可攜健保卡至醫院施打，12行政區都有據點。

柯文哲說，看預約與實際接種情況，「明天再來公布（年齡層）可降到多少」。

副市長蔡炳坤補充，今天上午80歲以上長者接種疫苗，預約人數1萬2307人，統計至中午共1萬269人完成施打，比例83.44%；而85歲以上長者到昨天都接種完畢。

柯文哲 新冠肺炎 疫苗

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