汐止禮門里資收金購蘋果 送防疫員保平安

汐止區禮門里是新北市第一個成立黃金資收站的里，一直以來，他們也將辛苦做回收的錢用來做公益，疫情期間，除了購買口罩，並且也買了2800顆的蘋果，送給汐止區八個單位的防疫人員，感謝他們的辛勞，也平平安安。

禮門里長李朝發說，也要感謝市府環保局這麼多年來推動資源回收，讓里辦公處、志工有機會能夠回饋地方，這幾年來資收回饋金都用在做公益，從最開始的高雄氣爆、台南震災都各捐了十五萬，還有里內有困難的也提供急難救助金等等，那這次疫情少出門，大家在家吹冷氣都覺得辛苦，何況是在外面第一線的防疫人員，所以，也感謝他們，這次用資收金買了2800顆的蘋果慰勞他們。

黃金資收站志工則說，這次疫情希望能夠盡一份心力，所以，志工們一致通過要捐物資，除了口罩之外，也買了蘋果給消防、汐止國泰醫院、衛生所及公所、清潔隊等單位的防疫人員，雖然，平時做回收辛苦，但比起這些一線防疫人員，只是盡一點綿帛之力，買水果慰勞他們。

汐止區長陳健民表示，禮門里黃金資收站已經做了好幾年，志工都七、八十歲了，他們利用平常做資收的回饋金，這次贊助我們的工作人員，買了蘋果，也是希望我們能平平安安，大家在疫情之下能安然的度過，感謝禮門里對防疫人員的支持。