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買進會變成「dead money」 大摩開台積電降評第一槍

讓清潔隊工作更安全 新北議員媒合捐護目鏡

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
新北市議員陳偉杰媒合Footer除臭襪，捐贈防疫物資『防飛沫護目鏡』給三芝與石門區清潔隊。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰媒合Footer除臭襪，捐贈防疫物資『防飛沫護目鏡』給三芝與石門區清潔隊。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要替第一線的防疫以及維持生活正常運作的第一線工作人員提升防疫配備，市議員陳偉杰媒合Footer除臭襪，捐贈防疫物資『防飛沫護目鏡』給三芝與石門區清潔隊，讓清潔隊員收運垃圾或是整理資源回收物，都更加安全有保障。

市議員陳偉杰表示，防疫工作持續不鬆懈，加上防疫三級警戒延長，為了要替第一線的防疫以及維持生活正常運作的第一線工作人員提升防疫配備，感謝Footer除臭襪為第一線的人員捐贈防飛沫護目鏡，也透過服務處這邊媒合需要的機構發送，這次提供給每天都與民眾近距離接觸的清潔隊員，讓清潔隊員不論是收運垃圾或是整理資收物，都更加有保障。

市議員陳偉杰將總數130支的防飛沫護目鏡送到三芝與石門區清潔隊，兩區的隊長都不約而同的提及，因為在收運垃圾與資收物時，隊員們無法避免與民眾面對面，更加也不清楚接收的各項資收物是否有病毒存在風險，因此透過防護配備的自我保護，降低第一線執勤工作人員們的染疫風險。

這次市議員陳偉杰媒合Footer除臭襪捐贈的防疫物資，防飛沫護目鏡，可以讓每天為了維持正常生活運作的清潔隊員們，在與民眾面對面接觸時，不再需要擔心飛沫或是資收物的病毒傳播風險，如此也讓清潔隊員工作執勤起來更安心，做好自我防護，才能無後顧之憂的繼續為民服務。

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