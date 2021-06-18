快訊

買進會變成「dead money」 大摩開台積電降評第一槍

金山家庭染疫 市議員發面罩加強保護力

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市議員張錦豪提供一千六百份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員張錦豪提供一千六百份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區近來發生家庭群聚染疫，一家7人都確診，為助金山區民眾提升保護力，市議員張錦豪特別帶來總數一千六百份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取，讓需要外出的民眾，疫情期間必要出門時，都可以口罩加面罩雙重保護，藉以降低外出染疫的風險。

市議員張錦豪表示，疫情尚未明朗，金山區近來發生家庭群聚染疫，確診人數從原本的個位數增加到雙位數，雖然市府隨即派亞東快篩快打部隊，前來進行為期兩天的快篩任務，但緊接下來還會有長輩陸續出門接種疫苗的外出行程，擔憂疫情在金山、萬里地區擴大，為了要助民眾提升保護力，特別帶來一千份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取，希望讓需要外出的民眾、長輩多一分保護力。

好幾箱的防疫面罩堆放在服務處門口，市議員張錦豪也提醒民眾，有需到都可以到服務處索取，不過為了避免群聚，民眾可以在戶外請服務處人員拿出來遞交，不要進到室內，也請民眾配合白天時段前來。

昨天開始發放的防疫面罩，一千個到下午三點就只剩50 個，市議員也趕緊在下午四點加送600個面罩到現場補充，讓需要外出的民眾，出門都可以口罩加面罩雙重保護，藉以降低民眾外出染疫的風險。

金山 疫情 口罩

延伸閱讀

花蓮崇德家族染疫今再添1人 3村連日篩檢逾2500人

造謠美國訪台參議員已染疫 無業男到案稱不滿政府防疫

嘉基染疫重症患者出院捐6萬元 感謝醫護照顧

台中今增2確診！ 霧峰快炒店累計7確診、大雅家庭4染疫

相關新聞

街友猝死案衛生局卸責？ 黃珊珊：發言員警不熟流程

北市1名79歲街友今猝死，又傳出醫療相關人員不作為，引發卸責一說。台北市副市長黃珊珊表示，衛生局和委外聯合醫院的醫生均到...

管制假日人潮 雙溪火車站前封路實聯制

雙溪火車站前道路有外攤攤商聚集，常有採買車輛街邊違停的亂象，且外攤也缺乏實聯制管控，因此雙溪區公所於明(19)日開始，在週末、日上午六點至十點，要針對朝陽街、自強路進行封路，禁止遊客、採買民眾的車輛進入，路人也需須實聯制，以加強市場的防疫措施。

挺醫護 企業贈振興陽明500套隔離衣、加護維生系統

挺醫護，帝篁國際公益平台今天下午於士林分局大樓前廣場，再度各捐500套隔離衣及一套加護病房維生系統，給振興醫院和市聯醫陽...

萬華人平均只得0.34劑疫苗 柯文哲：非施打數除以地區人口

依據北市衛生局分配各行政區的疫苗劑量，疫情熱點的萬華區平均每人僅0.34劑，相較大安區平均每人1.23劑，被問及北市是否...

北農包裝中心員工陸續確診 黃珊珊：該場域已清消

台北農產公司營業部包裝中心員工相繼染疫，外界擔心會影響蔬果包裝供應。對此，台北市副市長黃珊珊今天在記者會中表示，包裝中心...

影／沒落實防疫措施 土城延吉街市場明日起休市3天

新北共168處公私有市場，市長侯友宜表示，昨日市場處前往土城延吉街市場稽查，發現沒有落實防疫措施，已經規勸多次，因複查未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。