金山家庭染疫 市議員發面罩加強保護力

金山區近來發生家庭群聚染疫，一家7人都確診，為助金山區民眾提升保護力，市議員張錦豪特別帶來總數一千六百份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取，讓需要外出的民眾，疫情期間必要出門時，都可以口罩加面罩雙重保護，藉以降低外出染疫的風險。

市議員張錦豪表示，疫情尚未明朗，金山區近來發生家庭群聚染疫，確診人數從原本的個位數增加到雙位數，雖然市府隨即派亞東快篩快打部隊，前來進行為期兩天的快篩任務，但緊接下來還會有長輩陸續出門接種疫苗的外出行程，擔憂疫情在金山、萬里地區擴大，為了要助民眾提升保護力，特別帶來一千份的防護面罩，放在服務處提供民眾免費索取，希望讓需要外出的民眾、長輩多一分保護力。

好幾箱的防疫面罩堆放在服務處門口，市議員張錦豪也提醒民眾，有需到都可以到服務處索取，不過為了避免群聚，民眾可以在戶外請服務處人員拿出來遞交，不要進到室內，也請民眾配合白天時段前來。

昨天開始發放的防疫面罩，一千個到下午三點就只剩50 個，市議員也趕緊在下午四點加送600個面罩到現場補充，讓需要外出的民眾，出門都可以口罩加面罩雙重保護，藉以降低民眾外出染疫的風險。