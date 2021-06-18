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疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

沒落實防疫措施 土城延吉街市場明日起休市3天

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
市場處人員前往土城延吉街市場稽查。圖／新北市市場處提供
市場處人員前往土城延吉街市場稽查。圖／新北市市場處提供

新北共168處公私有市場，市長侯友宜表示，昨日市場處前往土城延吉街市場稽查，發現沒有落實防疫措施，已經規勸多次，因複查未通過，6月19日至21日停業，未經改善不得復業，市場處統計，目前已開立稽查單的市場總計有6處。

侯友宜表示，針對市場的管理是否有落實，他請市場處、區公所、警察全力查訪，昨天在土城延吉街市場發現沒有落實入口管制，個別攤商也沒有落實防疫，已經規勸多次，在6月17日開立稽查單，18日複查未通過，決定6月19日至21日停業，未經改善不得復業，侯友宜強調，市場無法做到人流管制、落實防疫就是停業。

市場處統計，目前針對未落實防疫措施及人流管制開立稽查單的民有市場包含板橋民享街市場、三重水流公市場、樹林保安街16及20巷攤集區、汐止中正市場外攤、土城延吉街市場、板橋大觀路攤集區。

侯友宜 警察

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