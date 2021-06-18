莫德納疫苗抵台長者可選廠牌嗎？柯文哲：中央應去思考

今日下午有24萬劑莫德納疫苗抵台，下一批41萬劑也將在近日抵台。疫苗種類變多，未來長者是否可以自行選擇疫苗廠牌，台北市長柯文哲表示，除非用預約先講好，否則民眾來了又要選，不見得選得到，另外，不同的疫苗的保存條件不同，導致行政成本提高，「中央應去思考。」

台灣向藥廠直接採購的505萬劑莫德納疫苗，首批約15萬劑5月28日抵台，今天第二批24萬劑疫苗也抵達台灣了，下一批41萬劑也將在近日抵台。隨著疫苗種類變多，下一波75歲長者預約是否可以自行選擇疫苗。

柯文哲表示，中央應去思考，現在疫苗已經兩種，以後可能會有三種、四種，如果以後每個接種點要準備四種，除非事先預約，如果要完全不預約，民眾來了又要選，不見得選得到。另外，不同的疫苗的保存條件不同，將來一個接種點要有一種疫苗還是有多種疫苗，都會導致行政成本提高，這是個很困難的題目。

至於，北市此次獲發多少數量，柯文哲表示，中央分給多少，就打多少，但不要突然今天發下來，就說今天開始打。