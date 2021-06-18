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駁雙北遺體火化增與疫情有關 陳宗彥：高齡化影響

中央社 / 台北18日電

有媒體報導指，雙北光是6月上半月遺體火化數就比去年同期多5到8成，疑與疫情有關。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，受高齡化影響，台灣每年死亡人數本來就逐年攀升。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，截至目前全台累計死亡人數達518人。

不過，有媒體報導指出，位處疫情重災區的雙北市，光是6月1日到15日，遺體火化人數就比去年同期增加5到8成，質疑官方統計的新冠肺炎死亡人數恐與實際死亡人數有落差。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，台灣邁入高齡社會、老年族群人數逐漸增加，死亡人數也可能逐年攀升。

陳宗彥說，若比較雙北地區1月到5月同期遺體火化數，在108年為1萬7800多具、109年為1萬8600多具，今年則為1萬9400多具，主要應該還是受到高齡化影響，導致死亡人數增加。

陳宗彥也強調，每一具遺體進入殯儀館都必須附上死亡證明才能火化，戶政機關才會進行除戶，強調相關統計數字都非常清楚。

新冠肺炎 COVID-19 高齡化

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