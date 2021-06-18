複查沒過 新北土城延吉街市場19日起停業3天

新北市長侯友宜說，明天啟動五股機動篩檢站，籲民眾踴躍篩檢，阻斷傳播鏈；另土城區延吉街市場經複查仍未能落實防疫措施，6月19日至21日停業，改善完成後才能營業。

侯友宜下午在新北市疫情直播記者會中指出，新北今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例是76人，當中仍以中和19人、板橋16人、三重9人這三個熱區最多。

根據市府統計，新北市確診人數累計達5999人，已有3420人解除隔離，目前仍有2589人居家隔離列管中。

侯友宜說，確診人數大部分集中在熱區，透過精準疫調、擴大匡列、擴大篩檢等方式，把疫情中看不到的黑數找出來，目前新北市社區篩檢站總篩檢量達到7萬9420人，其中快篩陽性1093人，約9成是無症狀。

侯友宜表示，6月19日在五股區將新增一處社區機動篩檢站，加上原有社區篩檢站、機動篩檢隊及篩檢醫院等，新北市將有共計39處篩檢站，呼籲民眾踴躍接受篩檢，阻傳傳播鏈。

此外，侯友宜說，位於土城區的延吉街市場（明德路至金城路兩側），經多次勸導，並於6月17日針對未落實入口管控、個別攤商未落實防疫等問題開出稽查單，隔天複查未通過，自明天起暫停業3天，改善完成後才能營業。