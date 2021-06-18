火化遺體數 新北：平均每天約增加2成

新北市公立火化場6月上半月火化遺體數，比去年同期增加436具；市府表示，平均每天火化數增加約2成，死亡人數增加是否與新冠肺炎疫情有關，還需深入研究與分析。

市府民政局今天統計，新北市立殯儀館附設火化場（三峽昇華園）今年6月1日至15日的火葬遺體為1033具，比去年同期的597具，增加436具。

市長侯友宜上午前往新莊區綜合體育場關心疫苗施打情況，謝謝醫護人員支援與市民的配合。視察後接受訪問，被詢問此議題時表示，他瞭解，新北的火化場平均一般時間大概是每天火化50具遺體，這段時間平均大概每天63具，一天平均增加約13具左右，事實上是比平常高很多。

侯友宜說，這段時間剛好有新冠肺炎疫情，遺體火化量增加將近2成的原因，是否與疫情有關或有其他相關因素，需要就個案做深入了解。

至於疫苗施打議題，侯友宜表示，總體施打率，15日第一天約6成，昨天一度降到47%，3天來的總體施打率是52%，市府仍希望長者能踴躍出來接種。

新北市府18日起，為不在籍85歲以上長者，在76處接種站施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗。侯友宜上午前往新莊區綜合體育場關心施打情況。

衛生局說，19日、20日兩天也將開放82歲至84歲長者及72至74歲原住民長者施打疫苗。長者接種疫苗不求快速，而是求穩、求安全，以提升保護力對抗病毒威脅。