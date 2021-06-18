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台二線汰換管線工程 新北瑞芳貢寮8里將停水23小時

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為辦理「新北市瑞芳區台二線76K+200至77K+930汰換管線工程」，台灣自來水公司第一區管理處表示，將在6月23日早上9時起至24日早上8時止，共計達23小時停水。記者游明煌／攝影
為辦理「新北市瑞芳區台二線76K+200至77K+930汰換管線工程」，台灣自來水公司第一區管理處表示，將在6月23日早上9時起至24日早上8時止，共計達23小時停水。記者游明煌／攝影

為辦理「新北市瑞芳區台二線76K+200至77K+930汰換管線工程」，台灣自來水公司第一區管理處表示，將在6月23日早上9時起至24日早上8時止，共計達23小時停水，請民眾預先儲水備用。新北市水利局表示，本次停水期間會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。

水利局表示，6月23日9時至6月24日8時，計23小時停水，停水範圍包含瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里及貢寮區和美里。

本次停水設有8處臨時供水站：瑞濱里活動中心（新北巿瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北巿瑞芳區深澳路67-1號）、鼻頭里（鼻頭停車場公廁旁）、濂洞里（水湳洞遊客中心）、海濱里海濱路38號旁、濂新里（明里路90號旁）、深澳里（深澳路185-5號旁）、貢寮區下雙溪街20號。

水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽：免付費專線：1910、第一區管理處：(02)2458-2233、瑞芳營運所：(02)2497-2006、停水消息請上網查詢

停水 瑞芳

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