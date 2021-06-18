萬芳高中接種點今增2台復康巴士 家屬直呼：負擔減輕

連日來長者接種疫苗，文山區萬芳高中施打地點由於斜坡陡峭，不便老人前往，市府緊急加開接駁車，台北市副市長黃珊珊昨也在防疫記者會上表示，今起再加派兩台復康巴士。輪椅族家屬今日看到復康巴士直說，長輩移動變得安全，也減輕家屬的負擔。

萬芳醫院在萬芳高中設置施打點提供文山區民眾接種疫苗，原先只有萬芳醫院的人力支援，經過幾天的經驗累積，區公所、里幹事、文山區醫療院所都加入協助長者施打疫苗。有民眾表示，動線調整完，變得不會擁擠，打完疫苗出來休息，還有區公所人員熱心遞上飲用水。

黃珊珊昨在防疫記者會上表示，正在協調兩台復康巴士，從萬芳醫院接駁到萬芳高中，等長者進到學校裡面，就都有無障礙措施。文山區華興里長陳峙穎表示，從一開始反應後爭取到接駁車，但是輪椅族、輔具族比較上不去，市府現在又加派兩台復康巴士，終於讓不同族群的長輩都能被照顧到，民眾也覺得非常感謝。

輪椅族家屬表示，如果沒有復康巴士的話，家屬只能叫一般計程車，但是要自己辦法將長輩移動到車內，尤其有些女性家屬，根本也抱不動長輩，還會擔心移動的時候，會讓長輩拉傷；現在長輩可以坐在輪椅上直接進入復康巴士內，移動變安全的同時，也減輕家屬的負擔，讓家屬覺得很放心。

里長陳峙穎表示，今日萬芳高中接種站，由單一時段由700劑，降為300劑，搭配分時段分流措施，整體很順暢，越來越好，也很感謝萬芳醫院連日來辛苦替民眾接種疫苗。