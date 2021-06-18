北市3.7億防疫捐款 議員要求發放死者慰問金

針對新冠肺炎確診死亡個案，新北市發放10萬慰問金，羅東鎮也宣布發放6萬慰問金，但台北市長柯文哲昨天表示暫不跟進，還反問「流感、腸病毒、水痘、皰疹要不要賠？」台北市議員郭昭巖認為，這並非「補償」，而是基於人道關懷的慰問，難道首善之都的市民不比新北市、羅東鎮？

郭昭巖表示，目前台北市有3億7千多萬的防疫捐款，各局處可以向捐款委員會提案審查，目前已召開一次臨時會，包括社會局、衛生局、民政局、觀傳局、聯合醫院、公運處等6局處提案，總金額約1億1946萬餘元。郭昭巖建議，北市府應該有相關局處來提案發放慰問金。

根據衛生局統計數據，光是萬華區今年4月11日起至6月17日就有1611人確診，因新冠肺炎之死亡個案達67人。目前根據中央的數據，全台灣新冠肺炎死亡個案逼近500人，先前媒體亦披露，死亡個案集中雙北。

郭昭巖說，光是北市殯葬處統計因為新冠肺炎火化遺體數就有304位，全部不計戶籍地，均發放10萬慰問金，只需3千多萬，若以防疫捐款支應，絕對足夠。不解北市府對發放慰問金要從長計議的考量為何？郭昭巖呼籲北市府應該趕緊規劃針對設籍在台北市的新冠死亡個案來發放慰問金。