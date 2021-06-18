快訊

厭女美國？那些「非自願守貞者」的仇女謀殺案

家在超級重災區 疫情期間房東「帶陌生人來看房」他氣炸

北農：包裝員工需檢測無虞 供給全聯蔬果沒問題

中央社 / 台北18日電

北農產公司今天表示，員工檢測無虞才進行包裝疏果，不會隱匿員工染疫及抽換匡列隔離名單，所有員工將再次篩檢，提供給全聯蔬菜沒問題，盼外界不要以訛傳訛。

台北農產運銷公司上午召開線上記者會，董事長黃向羣、總經理翁震炘說明近期針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫狀況。

北農日前發新聞資料，位於民族東路營業部門果菜包裝中心有9人確診，萬大路第一果菜批發市場也有9人染疫。

黃向羣今天在線上記者會說，北農有18人確診，絕對不會隱匿疫情，為求謹慎，全部員工將再次快篩、採檢核酸檢測（PCR），執勤員工要經篩檢安全無虞才執行相關作業。

黃向羣指出，媒體報導北農抽換營業部被匡列隔離員工名單，這部分不可能，名單由衛生單位負責，而提供給全聯蔬果沒問題，希望不要以訛傳訛。

翁震炘說，提供給全聯蔬果，是經篩檢無虞的北農員工分貨、分裝，北農果菜包裝中心平日包裝數量約12萬個，疫情發生後，民眾赴超市購買次數頻繁，包裝數量增加至20萬到30萬個。

他指出，目前未發現接觸蔬果外包裝染疫狀況，蔬果運送過程及溫度不適合病毒生存，建議消費者針對蔬果外包裝噴酒精後再打開，烹煮前以清水沖洗。

黃向羣回應媒體詢問批發市場進出場人次時說，經計算，第一果菜批發市場去年平日約2萬人次、假日約3萬人次，第二批發市場平日約1萬人次、假日較多；疫情發生後，第一批發市場約8000人次、第二批發市場約5000人次，假日皆增加2000多人次。

北農 疫情 記者會

延伸閱讀

北農員工確診讓人擔心 專家這樣說

北農：全聯蔬果從產地包裝 營業部員工再篩檢

全聯線上購「618購物節」開跑 爆殺價只有3天

蜜鳳梨吐司吃得到超大果肉！全聯攜手吳寶春推2款創意麵包做公益

相關新聞

影／柯文哲視察疫苗施打情況 民生國小接種狀況踴躍

由於AZ疫苗大規模接種以來，已傳出多起長者返家猝死案例，截至昨晚已有27起。雖目前還無法證實死因與疫苗有關，但或多或少影...

新北為不在籍85歲以上長者施打疫苗 今接種率52%

新北市從6月18日起為不在籍的85歲以上長者在全市76處接種站接種疫苗，新北市長侯友宜前往關心施打情況，表示目前共有約3...

疫情期間三峽火葬人數月增近400具 侯友宜：每日多2成

新北市三峽火葬場的火葬人數比起去年同期還增加，新北市長侯友宜指出，平均1天增加13具左右，這月累計起來增加近400具，每...

疫情重創觀光產業 中市府助開拓線上新通路

全國疫情三級警戒，重創觀光產業，為緩解產業負擔，台中市政府觀光旅遊局與台中產業故事館發展協會合作，整合12間觀光工廠、創...

北市3.7億防疫捐款 議員要求發放死者慰問金

針對新冠肺炎確診死亡個案，新北市發放10萬慰問金，羅東鎮也宣布發放6萬慰問金，但台北市長柯文哲昨天表示暫不跟進，還反問「...

火葬人數每日多近2成 新北殯葬業：最近是有比較忙一點

新北市三峽火葬場的火葬人數比起去年同期還增加，新北市長侯友宜指出，平均1天增加13具左右，這月累計起來增加近400具，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。