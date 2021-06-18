北農：包裝員工需檢測無虞 供給全聯蔬果沒問題

台北農產公司今天表示，員工檢測無虞才進行包裝疏果，不會隱匿員工染疫及抽換匡列隔離名單，所有員工將再次篩檢，提供給全聯蔬菜沒問題，盼外界不要以訛傳訛。

台北農產運銷公司上午召開線上記者會，董事長黃向羣、總經理翁震炘說明近期針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫狀況。

北農日前發新聞資料，位於民族東路營業部門果菜包裝中心有9人確診，萬大路第一果菜批發市場也有9人染疫。

黃向羣今天在線上記者會說，北農有18人確診，絕對不會隱匿疫情，為求謹慎，全部員工將再次快篩、採檢核酸檢測（PCR），執勤員工要經篩檢安全無虞才執行相關作業。

黃向羣指出，媒體報導北農抽換營業部被匡列隔離員工名單，這部分不可能，名單由衛生單位負責，而提供給全聯蔬果沒問題，希望不要以訛傳訛。

翁震炘說，提供給全聯蔬果，是經篩檢無虞的北農員工分貨、分裝，北農果菜包裝中心平日包裝數量約12萬個，疫情發生後，民眾赴超市購買次數頻繁，包裝數量增加至20萬到30萬個。

他指出，目前未發現接觸蔬果外包裝染疫狀況，蔬果運送過程及溫度不適合病毒生存，建議消費者針對蔬果外包裝噴酒精後再打開，烹煮前以清水沖洗。

黃向羣回應媒體詢問批發市場進出場人次時說，經計算，第一果菜批發市場去年平日約2萬人次、假日約3萬人次，第二批發市場平日約1萬人次、假日較多；疫情發生後，第一批發市場約8000人次、第二批發市場約5000人次，假日皆增加2000多人次。