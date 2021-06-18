火葬人數每日多近2成 新北殯葬業：最近是有比較忙一點

新北市三峽火葬場的火葬人數比起去年同期還增加，新北市長侯友宜指出，平均1天增加13具左右，這月累計起來增加近400具，每日多了將近2成。對此，新北市葬儀商業同業公會理事長吳孟宗表示感覺最近是有比較忙一點，但因各地醫院也有各自合作的殯葬業者，他們並沒有去做染疫死亡火化人數相關統計，也無法知道火葬人數增加是否與新冠肺炎疫情有關。

台灣本土疫情嚴峻，確診及死亡人數每天都在增加，殯葬業者也是身為第一線的人員。業者冒著風險去接確診遺體回來火葬，防疫措施就算做再多還是會很害怕；也有業者匿名在臉書上坦言，現在是疫情時間，三峽火葬場固定每日下午3 時，進行確診遺體火化，一次最多兩具，希望家屬不要一直跑來看遺體，管制時間跟人流是中央政府訂定，卻遭到家屬指責，讓他們感到相當無奈。

新冠肺炎死亡持續增加，有些殯葬業者不敢接，吳孟宗以兩人一車為一組，成立50人專責小組，專門處理確診死亡遺體；他表示，殯葬業者每天要穿好幾層的防護衣，冒著風險工作，儘管像醫護人員一樣會近身接觸到確診者，但他們卻沒排在疫苗的優先施打順序之內，他呼籲政府重視這個問題，別讓殯葬人員，成為「防疫破口」，盼列入疫苗優先施打對象。

全國各地葬儀同業細項收費不同，吳孟宗表示，新北市葬儀商業同業公會為共體時艱已與新北市政府共同協調，因COVID-19新冠肺炎疫情確診亡者，其後事處理費用包含接體、入殮、火化，大體須套2層屍袋，當日進行火化為2萬5000元的收費服務機制。