金山1家7口確診廣篩 他送面罩超搶手1千不夠再加600個

有鑑於新北市金山家族群聚感染7人，昨天廣篩432人，昨晚證實有2人PCR陽性確診，今再大規模篩檢599人，但都為陰性。市議員張錦豪為自費準備1000份防護面罩供民眾免費索取，到了下午就被索取一空，非常搶手，他緊急再加碼600個。

新冠疫情三級警戒，很多民意代表都捐贈防疫物資口罩、防護衣、面罩等防護裝備到醫院診所、派出所等單位加油打氣，有的還送早餐、雞排等。現在藥妝店、菜市場，防護面罩的攤位，多了很多面罩攤在賣，都十分搶手。

張錦豪說，今天在金山萬里服務處提供1千份面罩，有鑑於新北市金山家族群聚感染7人，再加上廣篩有2人確診，今再大規模篩檢599人，他為了讓金山萬里民眾，尤其是長者們能夠降低感染風險，特別自費準備1000份防護面罩供民眾免費索取。