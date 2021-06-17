金山1家7口確診廣篩 他送面罩超搶手1千不夠再加600個
有鑑於新北市金山家族群聚感染7人，昨天廣篩432人，昨晚證實有2人PCR陽性確診，今再大規模篩檢599人，但都為陰性。市議員張錦豪為自費準備1000份防護面罩供民眾免費索取，到了下午就被索取一空，非常搶手，他緊急再加碼600個。
新冠疫情三級警戒，很多民意代表都捐贈防疫物資口罩、防護衣、面罩等防護裝備到醫院診所、派出所等單位加油打氣，有的還送早餐、雞排等。現在藥妝店、菜市場，防護面罩的攤位，多了很多面罩攤在賣，都十分搶手。
張錦豪說，今天在金山萬里服務處提供1千份面罩，有鑑於新北市金山家族群聚感染7人，再加上廣篩有2人確診，今再大規模篩檢599人，他為了讓金山萬里民眾，尤其是長者們能夠降低感染風險，特別自費準備1000份防護面罩供民眾免費索取。
索取地點在金山區仁愛路37-11號，他請民眾在戶外，勿進入室內，到下午3點面罩僅剩50個，他火速加訂，下午4點50分，緊急再送600個面罩到金萬服務處，因數量有限，每人限一份，索取時間為白天晚上不提供，明天請早。
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