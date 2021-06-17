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心繫台灣疫情 國際友人線上連線送祝福

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市雙和醫院和玉山菊元合奏團共同發起線上祝福活動，透過視訊連線，許多民眾包括不少國友人都來響應。圖／玉山菊元協會提供
新北市雙和醫院和玉山菊元合奏團共同發起線上祝福活動，透過視訊連線，許多民眾包括不少國友人都來響應。圖／玉山菊元協會提供

國內疫情持續延燒，新北市雙和醫院和玉山菊元合奏團今日共同發起，透過線上視訊連線，接力播放祝福影片，包括日本、香港、馬來西亞等國際友人都來響應。雙和醫院副院長林乾閔表示，疫情改變生活型態，為撫慰人們心理，藉由音樂力量，讓心靈也可以防疫。

玉山菊元合奏團去年鑑於疫情帶來的衝擊，年底在YouTube上推出祝福影片，由心靈音樂作曲家愛舫創作，拍攝成公益MV；今年更把公播權捐贈給新北市好日子愛心大平台，盼能凝聚人們的祝福，並在今日上午號召各界友人透過線上視訊方式播放影片響應，包括不少國際友人都對全台獻上祝福。

玉山菊元合奏團創辦人承澐表示，心靈也有防疫，面對疫情同樣要超前部署，用祝福代替擔心，當心慌時可以默念，且祝福沒有界線，科學家也證實祝福可以透過人類意念與網路空間傳遞，降低地球災難狀態。

雙和醫院副院長林乾閔認為，疫情改變人們生活，臨床雖可以醫治病人身理病症，卻無法治療心中傷害與家人的擔憂，藉由音樂力量，能在心靈上打疫苗，為心靈防疫。

疫情 玉山

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