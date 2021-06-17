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預約疫苗每半小時劃分區間？ 北市改以1小時為原則

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市府表示，醫院原則一小時為區間劃分，部分診所以有兩小時為區間劃分，本來要以半小時劃分，但市府還是尊重專業、實務經驗。圖／北市府提供
北市府表示，醫院原則一小時為區間劃分，部分診所以有兩小時為區間劃分，本來要以半小時劃分，但市府還是尊重專業、實務經驗。圖／北市府提供

北市府改善網路預約系統增設預約區間，但有里長發現，沒看到原先說的以半小時為一個時段劃分。北市府表示，醫院以1小時為區間劃分，部分診所則是以有兩小時為區間劃分，本來欲以半小時劃分，但市府還是尊重專業、實務經驗。

有里長指出，今天協助長輩疫苗登記，發現有的醫療院所預約區間有1小時、1.5小時、2小時，都不是市府記者會說的半小時，甚至里長請教醫療院所後，醫療院所都表示，市府只有問早、中、晚哪些時段可給民眾預約。

台北市長柯文哲表示，本來要以半小時劃分，但幕僚說半小時「太過份」，還是留給第一線院所空間。有的醫院開放三天提供預約，半小時一個時段，一天會切成十八個，應該「適可而止」，市府還是要尊重專業、實務經驗。民眾選到哪個一個時段，可以憑號碼牌大概知道前後順序，舉例而言，預約9點的民眾，就不需要9點整站在門口，就算9點59分抵達仍可以施打。

台北市副市長蔡炳坤表示，每個接種站大小不同，醫院原則1小時為區間劃分，診所則是考量看診時間不太確定，整體雖以1小時為原則，但尊重診所需求，部分診所改以兩小時為區間劃分。

柯文哲呼籲，民眾千萬不要提早到，才能減少群聚、減少排隊時間，要是太早到，現場工作人員還要準備帳棚、開冷氣「伺候」，導致志工額外花費很多人力。並提醒民眾預約的時候，選擇距離自己最近的場所，不要到太遙遠的地方。

北市 柯文哲

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