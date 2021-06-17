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北市還剩2萬8千位長者名額 柯文哲：拜託上網登記疫苗

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，基本上80歲以上長者都可以上網預約，目前還有2萬8000個名額。圖／北市府提供
台北市長柯文哲表示，基本上80歲以上長者都可以上網預約，目前還有2萬8000個名額。圖／北市府提供

北市這波開打80歲以上、新北開打82-84歲，由於不須設籍，是否會有許多新北市民來到台北市預約疫苗。台北市長柯文哲表示，基本上80歲以上長者都可以上網預約，目前還有2萬8000個名額，視明天下午的登記情況，再決定周六、日能否再開放下一波年齡層的民眾預約，另外，建議里長揪團替獨居老人預約並帶隊施打。

柯文哲表示，基本上80歲以上長者都可以上網預約，因為是首都生活圈，如果有長輩說住在台北家人家裡，市府也不能拒絕預約，他認為國家力量在國民全體，相信自己的國民，才能成為現代化的國家、成為強國，不要搞到政府施政都在防弊。

柯文哲提醒，目前還有2萬8000個名額，民眾凡是居住在台北，不需設籍在明晚八點前都可以上網登錄。視明天下午的登記情況，再決定周六、日能否再開放下一波年齡層的民眾預約，「拜託大家，儘量上網登記。」

另一方面，由於不需設籍北市，民政系統難掌握，只能靠里長就地視察居處事實，柯文哲表示，這時要發揮社區主義，鄰里間有獨居老人，里長、社區協會就盡量協助長者上網，最好是可以揪團，找一個時間替長者預約，到時候一起將整批長者帶來。

柯文哲 新冠疫苗

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